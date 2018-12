Forensisch speurwerk in het nauw

Zware onderbezetting, ernstige vergrijzing en slechte techniek vormen de kern van de problematiek.

Dat blijkt uit het vertrouwelijke en zorgwekkende rapport ’Inzetbaarheid forensische opsporing 2017’, een interne rapportage naar aanleiding van alarmerende signalen over grote problemen bij ’FO’. Een van de twee pijlers van het recherchewerk in Nederland wankelt en daar zijn grote zorgen over.

LEES OOK: ’Het is wachten op missers’ (premium)

Sommige politieregio’s hebben een ’crepeersterkte’, waardoor ’s nachts bij liquidaties of ernstige ongevallen snelle inzet niet gegarandeerd is. Dat erkent ook een rechercheur uit de eenheid Zeeland-West-Brabant: „Er zijn twee wagens van FO, in Tilburg en Middelburg. Soms ligt een lijk na een dodelijk verkeersongeval een paar uur op straat omdat er gewacht moet worden op de wagens.”

Uit de analyse, die angstvallig binnenskamers wordt gehouden, blijkt dat de dienst Forensische Opsporing leegloopt.

Reageren? m.van.wely@telegraaf.nl