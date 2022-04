Felle kritiek Kamer op Oekraïne-actie Ursula von der Leyen

Von der Leyen deed haar uitspraken vrijdag. Ze wil speciaal voor Oekraïne het opstarten van de toetredingsprocedure met vele maanden vervroegen. De EC-voorzitter wordt door kritische partijen een flinke dosis symboliek verweten, evenals het kweken van valse hoop. De daadwerkelijke toetredingsprocedure zal immers vele jaren vergen. Daarnaast, zo luidt de kritiek, is het voortrekken van Oekraïne niet te verkopen aan andere landen die al in de procedure zitten.

De Oekraïense president Zelenski uitte een dikke week geleden in zijn toespraak in de Tweede Kamer zijn verlangen om snel EU-lid te worden. Het leverde hem toen een staande ovatie op van de aanwezige Kamerleden.

Bezoek aan Zelenski

Von der Leyen deed haar uitspraken vrijdag tijdens een bezoek aan Volodimir Zelenski. Ze overhandigde de Oekraïense president een vragenlijst die het startpunt vormt voor de EU om te beslissen over het EU-lidmaatschap. „Het zal niet zoals gewoonlijk een kwestie van jaren zijn om deze mening te vormen, maar een kwestie van weken.”

Bij SP-Kamerlid Jasper van Dijk viel de actie verkeerd. Hij heeft de kwestie aangemeld voor het vragenuurtje van aankomende dinsdag. Van premier Rutte wil hij weten of die het met de partij eens is dat dit ’een onbezonnen actie’ is.

„Misschien is het begrijpelijk vanwege de oorlog waarin Oekraïne zich bevindt, maar wat Von der Leyen deed is onverstandig. Er wordt een worst voorgehouden voor het lidmaatschap die de komende tien jaar echt niet wordt waargemaakt. Een voorkeursbehandeling is ook niet uit te leggen aan de andere kandidaat-lidstaten.”

Ook de VVD heeft het pr-momentje van Von der Leyen hoofdschuddend aangezien. „Wij denken dat het onverstandig is om Oekraïne een lidmaatschap te beloven, omdat je daarmee een verwachting wekt alsof het heel dichtbij zou zijn, terwijl dat niet zo is. Dit is een traject met vele voorwaarden en waarborgen. Die zijn er niet voor niets”, benadrukt Kamerlid Roelien Kamminga.

Wilders: ’Tijd dat ze opstapt’

PVV-leider Wilders gaat er met een gestrekt been in. De woorden van Von der Leyen over een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne noemt hij „onzinnig en onverstandig gebrabbel”.

„En namens wie sprak ze eigenlijk? Ze is door niemand gekozen, heeft nul mandaat en nog minder gezond verstand. Het wordt tijd dat ze opstapt.”

Volgens EU-experts is het onrealistisch dat Oekraïne versneld EU-lid wordt. De actie van Von der Leyen wordt vooral als symbolisch gezien. Het is een proces dat vele jaren duurt en uiteindelijk is het aan de 27 EU-lidstaten om unaniem te besluiten over een eventuele toelating van Oekraïne, niet aan Von der Leyen en de Europese Commissie (EC).

Maar voordat de 27 EU-landen over een eventueel kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne gaan stemmen, is eerst een advies van de EC nodig. Ook dit proces duurt normaal gesproken anderhalf tot twee jaar, al wordt hiervoor in de EU-regels geen specifieke tijdsperiode genoemd. De EU zou er – als ze echt zou willen – dus voor kunnen kiezen om het proces extreem in te korten. Dit zou dan een politieke keuze zijn, maar wel een die precedent zou kunnen scheppen.

Perspectief

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ziet daar geen probleem in. „Waardering voor de strategische koers van Von der Leyen. Zij erkent dat Oekraïne voor de waarden van de EU heeft gekozen en daar nu letterlijk voor vecht. Terecht wil ze Oekraïne daarom zo snel mogelijk Europees perspectief bieden binnen de bestaande voorwaarden.”

Premier Rutte liet eerder al weten niet happig te zijn op een EU-afsnijroute voor Oekraïne. Wat hem betreft blijft het voorlopig bij ’het verdiepen van de samenwerking’.