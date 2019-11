Moordverdachte speurde naar info Derk Wiersum

Volgens de officier van justitie dateert het speurwerk van voor de liquidatie van Goedhart begin mei, maar is dat pas na de moord op de advocaat ontdekt. Volgens haar is na die aanslag breed gezocht naar mogelijke aanwijzingen over de moord op Wiersum. De informatie is volgens haar inmiddels gedeeld met het team dat de moord op de advocaat onderzoekt.

De strafpleiter, die in het grote liquidatieproces Marengo kroongetuige Nabil B. bijstond, werd op 18 september voor zijn woning doodgeschoten.