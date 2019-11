Moordverdachte zocht naar info Derk Wiersum

Volgens de officier van justitie dateert het speurwerk van voor de liquidatie van Goedhart begin mei, maar is dat pas na de moord op de advocaat ontdekt. Volgens haar is na die aanslag door de politie breed gezocht naar mogelijke aanwijzingen over de moord op Wiersum. De informatie is volgens haar inmiddels gedeeld met het team dat de moord op de advocaat onderzoekt.

Strafpleiter Wiersum, die in het grote liquidatieproces Marengo kroongetuige Nabil B. bijstond, werd op 18 september voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Marengo draait om een serie onderwereldmoorden en liquidatiepogingen. Hoofdverdachte is de voortvluchtige en internationaal gesignaleerde Ridouan Taghi, ’s lands meest gezochte crimineel.

Vluchtauto

In de zaak rond de moord op Shaquille Goedhart (24) - doodgeschoten op 2 mei van dit jaar in Amsterdam-Zuidoost - wordt Badr K. door het OM gezien als bestuurder van de vluchtauto die de twee schutters wegreed. Hij wordt daarnaast vervolgd voor medeplichtigheid aan de poging tot moord op de bedrijfsleider van een spyshop in het Westelijk Havengebied van Amsterdam in augustus 2018. In die zaak zijn afgelopen vrijdag tegen twee andere verdachten celstraffen tot twintig jaar geëist.

Ook heeft Justitie hem inmiddels gelinkt aan een liquidatiepoging in Amsterdam op 12 juli vorig jaar, zei de aanklaagster donderdag. Daarbij raakten drie mannen gewond, van wie een zeer ernstig.

