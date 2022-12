Premium Het beste van De Telegraaf

Met Russisch paspoort zou Promes vervolging in Nederland kunnen ontlopen Neergestoken neef verbolgen over plan van Promes om Russisch paspoort aan te vragen

Quincy Promes in actie voor Spartak Moscow Ⓒ ANP / Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstock

AMSTERDAM - De neergestoken neef van Quincy Promes is ’verbolgen’ over berichten dat de ex-Ajacied aan uitlevering probeert te ontkomen door Russisch staatsburger te worden. Promes zou volgens media in Moskou Rus willen worden en een paspoort van de Russische Federatie hebben aangevraagd.