Nederland zet 17 Russische spionnen het land uit

De 17 Russen werken als diplomaat in Nederland. Maar volgens de geheime diensten AIVD en MIVD zijn ze stiekem actief als inlichtingenofficier. Volgens Hoekstra ‘maakt de huidige opstelling van Rusland in bredere zin de aanwezigheid van deze inlichtingenofficieren ongewenst’. De Russische ambassadeur in Den Haag is op de hoogte gesteld van de uitzetting.

Minister Hoekstra rekent op Russische represailles. ,,De ervaring leert dat Rusland dit soort maatregelen niet onbeantwoord laat. Daar kunnen we niet over speculeren, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken is voorbereid op diverse scenario’s die zich de komende tijd kunnen voordoen.”

Nederland is niet het enige land dat Russische spionnen het land uitzet. Onder meer de Verenigde Staten, België, Polen, Bulgarije, Estland en Letland deden dit de afgelopen tijd ook al.

Wifi-verkeer OPCW

In 2018 wees Nederland al eens vier Russische spionnen uit. Zij wilden het hoofdkwartier van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag hacken. Ze hadden apparatuur in hun auto waarmee ze wifi-verkeer konden onderscheppen. De operatie werd verstoord door de MIVD, waarna de mannen diezelfde dag op het vliegtuig naar Rusland werden gezet.