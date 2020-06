Zomerkamp met coronaregels: deelnemers blijven in ’kampbubbel’

In het protocol staan maatregelen die het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk moeten maken. Zo mogen kinderen met milde klachten of zieke huisgenoten niet mee, moeten kinderen boven de 12 jaar anderhalve meter afstand van elkaar houden en worden activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. Om contact tussen al te grote groepen te voorkomen, worden deelnemers in kleinere groepen ingedeeld. Ze moeten tijdens het hele zomerkamp in hun eigen zogenoemde kampbubbel blijven.

Pubers

Voorzitter Károly Illy van de NVK noemt vakantiekampen belangrijk voor de sociaal-emotionele vorming. „Vakantiekampen bieden essentiële ervaringen aan bijvoorbeeld pubers, die in deze leeftijdsfase ruimte moeten krijgen om te experimenteren en nieuwe competenties te ontwikkelen binnen een veilige pedagogische omgeving.”

„Deze zomer wordt anders dan iedereen gewend is. Maar dit protocol biedt ook kansen om tóch samen op kamp te gaan”, aldus de organisaties die het protocol in samenspraak met de NVK hebben opgesteld, waaronder Scouting Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Jantje Beton en HISWA-RECRON. „Met dit protocol kunnen we voor alle kinderen en jongeren in Nederland zorgen voor een zomer vol avontuur.”

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht binnenkort een besluit te nemen over de voorstellen. Bij groen licht kunnen de vakantiekampen doorgaan.