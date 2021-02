Sem (7) redt peuter uit wak

De peuter was samen met zijn ouders aan het spelen in een speeltuin aan het ijs. Volgens de moeder van het kind waren er veel mensen aan het schaatsen. „Het ijs leek zo sterk”, aldus de vrouw. Niemand leek door te hebben dat er pal naast de speeltuin een groot wak was.

Toen Sem zag dat de peuter in het water viel, aarzelde hij geen moment. Hij sprong van het speeltoestel, klom over het hek en viste het kind aan zijn capuchon uit het water. Voor de ouders van de peuter is Sem een superheld; „Wij zijn hem ontzettend dankbaar.”

Ongelukken

Op veel plaatsen in het land zijn mensen in het ijskoude water terechtgekomen. Daarnaast hebben zeker 40.000 schaatsers zich afgelopen weekend met letsel gemeld bij de spoedeisende hulp.