Noodkreet moeder Ivana Smit aan premier Rutte: ’We willen gerechtigheid’

Karin Verstappen heeft een emotionele videoboodschap opgenomen die maandag is vrijgegeven, waarin ze de minister-president persoonlijk aanspreekt. De hele familie is de wanhoop nabij en hoopt vurig dat hij de Maleisische autoriteiten kan aansporen werk te maken van het moordonderzoek.

Ivana Smit overleed in 2017 op 18-jarige leeftijd, naar verluidt door een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur, nadat ze de avond had doorgebracht met het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson. Werd ze over de balustrade gewerkt, nadat ze gedrogeerd in hun woning seks had gehad en daarbij was overleden? Het is nog altijd een mysterie wat er precies is gebeurd, en dat geselt de nabestaanden.

Nadat de rechtbank in Kuala Lumpur eerst oordeelde dat er sprake was van een ongeluk, stelde het Maleisische gerechtshof eind 2019 dat het model uit Sittard ’omkwam door het handelen van derden’ en werd het een moordonderzoek. Maar dat moet uitgerekend worden gedaan door dezelfde teamleider en agenten die eerder nadrukkelijk repten van een ongeval.

’Gerechtigheid’

„Het is niet te verdragen”, zegt de gebroken moeder. „De politie heeft haar werk ontzettend slecht uitgevoerd, maar er ook alles aan gedaan om de zaak zo snel mogelijk te begraven.”

Karin Verstappen wil, net als de rest van de familie, ’gerechtigheid’. De nabestaanden zeggen teleurgesteld te zijn dat het Nederlandse OM hulp heeft aangeboden, maar nauwelijks met informatie is gekomen.

„De verdachten lopen vrij rond”, zegt Karin verbitterd. „Geen enkele instantie of autoriteit heeft het aangedurfd om Maleisië aan te spreken over deze zaak, waarin onze lieve en mooie Ivana is omgekomen.”

’Machteloosheid’

Een oom laat aan De Telegraaf weten dat het met moeder Karin en vader Marcel – die ernstige hartproblemen heeft sinds de dood van zijn dochter – slecht gaat. „Ze voelen machteloosheid, maar ook rauwe woede. Als er iets fijns gebeurt voelen ze zich schuldig, omdat Ivana nog op gerechtigheid wacht. We hopen dat de verantwoordelijken hun straf krijgen. Ivana komt er niet mee terug, maar het is misschien wel goed voor balans, en voor karma.”

Moeder Karin refereert mede aan de Australische overheid, die zich wel actief bemoeit met de rechtsgang in Maleisië, nadat een vrouwelijke ingezetene in 2017 in dat land spoorloos was verdwenen.

Een woordvoerder van het Nederlandse OM stelde al eerder niet te vinden dat de nabestaanden aan hun lot zijn overgelaten. „Er is vanuit de Nederlandse politie en het OM herhaaldelijk ondersteuning aangeboden en gegeven aan de autoriteiten in Maleisië.”