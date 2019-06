Amerikaanse juf (28) bekent orale seks met 13-jarige leerling

De 28-jarige lerares is ook veroordeeld voor ’seksuele onzedelijkheid’. Ze hoort in juli wat voor straf ze krijgt. Eerder werd ze ook al gepakt voor seks met minderjarigen.

Het slachtoffer heeft verklaard dat zijn docente naaktfoto’s en pikante chatberichten naar hem stuurde. Ze wilde hem ’elke dag, zonder limiet’ en had verschillende keren seksafspraakjes in de klas of de auto, meldt The New York Post. De vrouw werd in maart 2018 gearresteerd nadat de ouders van de jongen een tegel wisten te lichten over de spannende verstandhouding tussen hun zoon en de lerares. De ouders eisen tweeënhalf miljoen dollar schadevergoeding.

Bang

Brittany Zamora is getrouwd en moet volgens haar ouders vooral in bescherming worden genomen. Zelf vreest de Amerikaanse voor geweld in de gevangenis.

