Israëlische politie arresteert laatste gevangenen die via zelfgegraven tunnel ontsnapten

De nu gearresteerde mannen werden opgespoord in de stad Jenin. Vorige week zaterdag werden twee voortvluchtigen gepakt op een parkeerplaats in een dorp bij Nazareth, waar twee anderen eerder al waren aangehouden. Een van hen was een voormalige militantenleider. Ook het vermeende brein achter de ontsnappingspoging werd toen in de boeien geslagen.

De gevangenen zijn Palestijnse militanten die veroordeeld zijn voor het plannen of uitvoeren van aanvallen tegen Israëliërs. Na hun ontsnapping startten de politie en het leger een grote zoektocht. Troepen gingen massaal naar de Westelijke Jordaanoever en ook werden er toegangspunten naar Palestijnse gebieden afgesloten.