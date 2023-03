Laatste demonstranten van A12 gehaald, actievoerders afgevoerd in bussen

Ook enkele actievoerders die hoog in een boom zaten, zijn naar beneden gekomen. Ze konden zich uit de voeten maken en lijken een aanhouding te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoeveel demonstranten zijn aangehouden. Extinction Rebellion meldt op Twitter dat dit er ruim vijfhonderd zijn.

De politie heeft zaterdag het waterkanon ingezet tegen enkele duizenden actievoerders van Extinction Rebellion (XR) die sinds het middaguur de Utrechtsebaan blokkeerden. Dat gebeurde op het laatste deel van de A12 dat eindigt in Den Haag. Eind van de middag begon de politie met de beëindiging van de demonstratie en het ontruimen van de snelweg. De actievoerders zijn in bussen gezet.

De burgemeester had toestemming gegeven de twee van Duitsland geleende waterkanonnen in te zetten „om de veiligheid van politie en hulpdiensten te waarborgen” met de „benevelstraal”, meldt de gemeente Den Haag. „We doen dat om actievoerders op een vreedzame manier te ontmoedigen om daar te blijven”, aldus een woordvoerder van de politie.

Een aantal demonstranten gaf gehoor aan de oproep van de politie om te vertrekken. Maar velen bleven ook op of rond de snelweg staan, of klommen in bomen of lantaarnpalen. De politie voerde zichtbaar mensen af. Rond 18.00 uur begon de politie met het ontruimen van de snelweg.

De gemeente had gemeld dat de demonstratie om 17.00 uur afgelopen moest zijn. „Daarna zal de politie maatregelen treffen om de omgeving vrij te maken.” Sommige actievoerders hadden zich aan elkaar vastgeketend. „Doel is om de weg voor het donker weer vrij te hebben”, meldde de gemeente eerder zaterdag op Twitter. Dat lukte niet.

De demonstranten probeerden eerder het waterkanon te blokkeren. In een speech riep een actievoerder op om bij de inzet van het waterkanon, te gaan liggen en het hoofd te beschermen.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag vindt het triest dat de politie moest ingrijpen om de demonstratie in de Hofstad te ontbinden. Ook zegt hij zaterdagavond te balen van de schade die is aangericht door een shovelchauffeur bij het Zuiderpark, die daar bij de boerendemonstratie een afzetting van de politie doorbrak.

Actievoerders die nat zijn geworden door het waterkanon kunnen bij de brandweer droge kleding halen. De brandweer heeft uit voorzorg een tent neergezet op de Zuid Hollandlaan in Den Haag. Demonstranten kunnen daar ook een medische controle krijgen.

Extinction Rebellion had de blokkade van de A12 niet vooraf bij de gemeente aangemeld. Het was de zesde keer dat de klimaatactiegroep de Utrechtsebaan blokkeerde.