Politie zet waterkanon in bij demonstratie Extinction Rebellion op A12

De burgemeester had toestemming gegeven de twee van Duitsland geleende waterkanonnen in te zetten „om de veiligheid van politie en hulpdiensten te waarborgen” met de „benevelstraal”, meldt de gemeente Den Haag. „We doen dat om actievoerders op een vreedzame manier te ontmoedigen om daar te blijven”, aldus een woordvoerder van de politie.

Een aantal demonstranten gaf gehoor aan de oproep van de politie om te vertrekken. Maar velen bleven ook op of rond de snelweg staan, of klommen in bomen of lantaarnpalen. De politie voert zichtbaar enkele mensen af.

Activisten juichen iedere keer als ze natgespoten worden, sommigen zoeken de waterstraal zelfs bewust op. Velen die nog op de weg zitten of staan hebben poncho’s bij zich. De demonstranten probeerden eerder het waterkanon te blokkeren. In een speech riep een actievoerder op om bij de inzet van het waterkanon, te gaan liggen en het hoofd te beschermen.