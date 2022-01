Man (29) uit Sommelsdijk overleden na auto-ongeluk in Dirksland

Dat bevestigt de politie aan RTV Rijnmond. Rond 3 uur 's nachts verloor de man door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto is gaan tollen en botste tegen een boom. Daarna belandde de auto in de sloot bij het Korteweegje in Dirksland.

Traumahelikopter

Hulpdiensten uit de regio waaronder de traumahelikopter rukten uit om de man uit zijn auto te halen. Pogingen om hem te reanimeren, mochten niet meer baten, aldus de politie tegen RTV Rijnmond. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het fatale ongeluk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.