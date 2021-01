Stormloop op Thuisbezorgd-jas en leenhond om avondklok

De advertenties op Marktplaats met oranje jassen van het merk Thuisbezorgd verdwijnen net zo snel als ze verschijnen. Zo is de ’Thuisbezorgd regenjas’ uit Utrecht rond 17.45 uur online gezet, en staat die minder dan een uur later al op ’gereserveerd’. De verkoper wil desgevraagd geen antwoord geven. Even later is de advertentie weg.

„Voor de avondklok”, luidt het bijschrift bij een soortgelijke jas in Amsterdam. De biedingen stapelen zich op: ene Marc biedt 750 euro, Jan 800, waarna Marc er met 850 euro weer overheen gaat. Of de biedingen serieus zijn, is niet bekend, maar ook in ’s-Gravenhage bieden verschillende mensen tegen elkaar op en gaan de prijzen over de 300 euro.

’Appjes blijven binnenstromen’

Een ander beschrijft een ’gekkenhuis’. „Ik blijf maar appjes en telefoontjes krijgen. Hij staat er een kwartier op, maar is al vijfhonderd keer bekeken.” De hoogste bieder na een kwartier: 140 euro. „Niet slecht”, aldus de verkoper die verder geen vragen wil beantwoorden en anoniem wil blijven.

Thuisbezorgd is niet zo gelukkig met de verkoop en laat op sociale media zien op zoek te zijn naar illegale verkopers.

Sommige verkopers zeggen één jas aan te bieden, maar anderen verkopen veel. „Ik heb zelf een restaurant. Dus ik kan de jassen nieuw krijgen”, valt te lezen bij een van de advertenties. „Ze zitten nog in de verpakking.” Overigens zijn de voorwaarden van een avondklok nog volstrekt onduidelijk. Of er een uitzondering komt voor bezorgers, waarbij zo’n jas mogelijk helpt om agenten te misleiden, moet dus nog blijken.

Honden uitlaten

Niet alleen de jassen van maaltijdbezorgers zijn populair. Ook gaat Nederland massaal aan de leenhond, schrijft RTL Nieuws. Er komt volgens bronnen rond Het Binnenhof namelijk een uitzondering voor mensen die ’aangelijnd hun huisdier uitlaten’.

Wie zelf geen hond heeft, hoeft niet te treuren. „We zien de afgelopen dagen opvallend veel aanvragen voor leenhonden”, zegt Jos van Prooijen van de site Match een Leenhond. Daar worden baasjes met weinig tijd gekoppeld aan enthousiastelingen. „We komen echt honden tekort.” De website waarschuwt mensen om vanwege de avondklok een hond aan te schaffen. „Ga nou niet in een opwelling een hond aanschaffen. Zo’n dier kost heel veel tijd en verzorging.”

Ook oprichter Lars Berends van Hondjeuitlaten.nl vertelt aan RTL Nieuws op dit moment loeidruk te zijn. „Studenten, werkende stellen, singles: er is opeens veel meer belangstelling. Ook wij komen honden tekort. We hebben nu 50.000 leden door het hele land. Sinds corona zien we een vervijfvoudiging.”