Nog geen Brexit, toch al een chaos in Dover

Een lange file van vrachtwagens bij de haven van Dover. Ⓒ Foto Bloomberg

LONDEN - De zorg voor een definitief vertrek zonder overeenkomst houdt de Britten in de greep. In supermarkten wordt meer gehamsterd dan in de eerste weken van het corona-uitgaansverbod. En vrachtwagenchauffeurs die de kerstdrukte en ’No Deal’-chaos voor willen zijn komen bij Dover en Folkestone in urenlange files te staan.