Zomer 2020 wordt opnieuw heet en droog

Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen op rij minimaal 25 graden is, waarvan er dan ook nog eens drie dagen met temperaturen van minimaal 30 graden bij moeten zitten.

Omdat het waarschijnlijk weinig gaat regenen in juni en augustus krijgen grote delen van het land te maken met ernstige droogte. In het oosten zou dat voor veel bomen de genadeklap kunnen zijn, aangezien het daar al drie jaar op rij extreem droog is.

Juli wordt een koudere maand met meer regen, voorspelt Weeronline. Hoeveel het gaat regenen en hoe warm het wordt is vooral afhankelijk van de windrichting. Als de wind vanuit het westen komt, wordt er koelere lucht onze kant op geblazen dan bij een zuidenwind.

Gemiddeld wordt het deze zomer volgens Weeronline 18,5 graden, terwijl 17,0 graden normaal is. De verwachte hoeveelheid neerslag is 170 millimeter, dat is 54 millimeter minder dan gemiddeld in de zomer. Ook in 2018 en 2019 was het warmer en droger dan gebruikelijk.