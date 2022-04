Smeren maar: kans op verbranden tijdens Koningsdag groot

Dinsdag wordt de zon wat feller en bereikt de zonkracht in het midden en zuiden van ons land voor het eerst deze lente zonkracht 5. Dit is een matige zonkracht waarbij onbeschermde huid, wel afhankelijk per huidtype, binnen 15 tot 25 minuten gemakkelijk kan verbranden. De zonkracht heeft te maken met de hoeveelheid uv-straling die de ozonlaag doorlaat en die de aarde bereikt en niet met de temperatuur.

Niet heel warm

Deze komt op Koningsdag uit tussen 12 graden aan zee en 17 graden in het zuiden. Zon en wolken wisselen elkaar af en het is niet heel warm, waardoor je misschien niet zo snel aan insmeren denkt. Toch is dat op Koningsdag, wanneer veel mensen naar de vrijmarkt gaan of buiten wat drinken, wel raadzaam, aldus het weerbureau. Donderdag en vrijdag is de zonkracht in het hele land 5, na het weekend neemt de zonkracht weer wat af.

De hoeveelheid ultraviolette straling neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. In Nederland varieert de zonkracht tussen de 0 en 10. In de zomer komt de zonkracht vaak rond de 7 á 8 uit.