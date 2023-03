Code geel in hele land vanwege gladheid

Rijkswaterstaat roept automobilisten die de weg op gaan hun rijstijl indien nodig aan te passen.

Ook vrijdag geldt voor delen van het land code geel. Vrijdag is er in het noorden kans op gladheid door (natte) sneeuw en in de loop van de dag neemt ook in het midden en westen de kans op gladheid door (natte) sneeuw toe. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden.