Britse CBS: lockdown lijkt dodelijker dan corona

De Britse Gezondheidszorg kampt al jaren met enorme achterstanden. Dat is in de periode na de eerste lockdowns in het voorjaar snel verslechterd. Afgelopen week werd bekend dat liefst 6,7 miljoen Britten op een ziekenhuisbehandeling wachten, ofwel een op de acht inwoners van het land.

De nieuwe gegevens van het Britse CBS zijn zorgwekkend. In de afgelopen vier maanden stierven gemiddeld meer dan 1000 personen meer dan normaal. Hier is het aantal personen dat overleed als gevolg van corona, gemiddeld 500 per week, niet meegerekend. Normaal gesproken overlijden binnen Engeland en Wales wekelijks 10.500 mensen.

Het Britse ministerie van Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar de onthutsende gegevens. Een woordvoerder van het ministerie gaat er echter van uit dat het stijgende aantal sterfgevallen direct verband houdt met de uitgaansverboden van de afgelopen jaren. Het werd in die tijd immers veel moeilijker, behalve voor de meest acute klachten, om een huisarts te bezoeken.

Zorg uitgesteld

The Daily Telegraph citeert Robert Dingwall, hoogleraar Gezondheidszorg aan de Universiteit van Nottingham. Volgens Dingwall komen de gegevens overeen met waar hij en andere artsen begin 2020 voor hadden gewaarschuwd. „We beginnen de gevolgen te zien van de vertraagde of uitgestelde behandeling van bijvoorbeeld kanker en van hart- en vaatziekten.”

Deze vertraging of uitstel heeft volgens Dingwall geen directe gevolgen. „Als kanker niet direct wordt behandeld, sterven mensen niet meteen, maar zullen op den duur meer mensen sterven dan normaal het geval was.” De cijfers van het Britse CBS zijn daar volgens hem een bevestiging van. Hetzelfde is het geval met diabetes, een ziekte die vooral armere bevolkingsgroepen raakt. Diabetes wordt binnen enkele jaren gezien als de belangrijkste doodsoorzaak voor alle Britten. Een tijdige diagnose kan ook hier voor een langere levensverwachting zorgen.

De cijfers over het aantal extra sterfgevallen komen op een moment dat het duidelijk is dat de Britse gezondheidszorg met enorme problemen te maken heeft. Meer dan tienduizend patiënten kunnen niet uit het ziekenhuis worden ontslagen omdat er geen opvang via sociale diensten mogelijk is.

Ook de ambulancediensten hebben te maken met grote problemen. Officieel moeten ze binnen acht minuten reageren op een oproep. Maar in Cornwall moest een 90-jarige vrouw deze week veertig uur wachten, onder meer in een in haar tuin inderhaast opgetrokken tent van plastic zeilen, voordat ze in het ziekenhuis kon worden opgenomen.

Minister van Gezondheidszorg Stephen Barclay is zich bewust van de problemen. Hij wil voor het eind van volgend jaar tenminste 160.000 verplegers voor de Gezondheidszorg en de Sociale Diensten rekruteren. Dat gaat, zo meldt The Daily Mail, vooral door massale wervingsacties in India en de Filipijnen.