Oudere durft onbekende niet om hulp te vragen

De hulporganisatie ondervroeg meer dan duizend Nederlanders. Van de 70-plussers durft slechts negen procent zonder meer hulp te vragen aan een onbekende. Bijna de helft durft dat helemaal niet. Bij een bekende aankloppen voor een helpende hand is voor hen een stuk makkelijker. Het gaat dan om zaken als boodschappen doen, de hond uitlaten, medicijnen halen of vervoer regelen naar de huisarts. Advies vragen over corona-gerelateerde zaken blijkt makkelijk, om hulp vragen bij eenzaamheid is het moeilijkst.

Wantrouwen

Nederlanders vragen niet graag een onbekende om hulp omdat ze ’gewend zijn zelf een oplossing te zoeken’ of ’een ander niet tot last willen zijn’. Ze vinden het ongemakkelijk, willen niet afhankelijk zijn of wantrouwen andere mensen.

De bereidheid om hulp te vragen aan een onbekende is teruggelopen, blijkt uit een vergelijking met een onderzoek van twee jaar geleden. De meeste ondervraagden vinden dat Nederlanders behulpzamer zijn geworden door de coronacrisis.

’Vraagverlegenheid’

Het Rode Kruis geeft tips om ’vraagverlegenheid’ tegen te gaan. Door bijvoorbeeld te vertellen dat de hulpuitwisseling tijdelijk is en mensen bewust te maken van het feit dat anderen veel behulpzamer zijn dan men denkt; en om ook de tijd te nemen om je in te leven in elkaars situatie. ’Wees eerlijk, duidelijk en concreet, spreid vragen over meerdere personen en wacht niet te lang met hulp te vragen.’