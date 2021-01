‘Vanuit deze enclave zal Trump komende jaren Biden aanpakken’

Een dag voor de inauguratie van Joe Biden houdt Washington de adem in. De paniek doet denken aan 9/11, zegt Amerikadeskundige Willem Post in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over hoop’. Ondanks de chaos in de Verenigde Staten is de historicus hoopvol gestemd. „Ik ken niemand in Washington die zo goed bruggen kan slaan als Joe Biden.” Wat wordt zijn koers? En wat is Donald Trump van plan nu hij is verwijderd van social media? Post voorspelt: „Er zal een Trump-wereldje ontstaan.”