Is Willemijntje terecht na 41 jaar?

Dat stelt luitenant-sheriff Mike Smith, die al jaren het onderzoek leidt naar de ware identiteit van ’Miss Molly’, zoals de onbekende vrouw wordt genoemd die in 1986 dood onder een brug in Saline County is gevonden.

Smith vertelt De Telegraaf dat zijn onderzoek zich specifiek op Nederland richt op basis van kleding, littekens, gezichtskenmerken en gebitsgegevens. Op een lijst met vermiste vrouwen uit Europa konden alleen de twee Nederlandse vrouwen niet worden weggestreept.

Willemijntje van der Meer verdween in 1978 spoorloos uit Amsterdam, de Haarlemse Ansje Neeft in 1982 uit Brussel.

Lees er alles over in De Telegraaf van zaterdag of online (Extra).