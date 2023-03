Honderden arrestaties bij ongeregeldheden Frankrijk na stemming

De politie kwam maandgavond in actie tegen betogers in Parijs. Ⓒ ANP / Zuma Press

PARIJS - Bij ongeregeldheden die zijn uitgebroken nadat de Franse regering op het nippertje een motie van wantrouwen had overleefd, zijn in Frankrijk honderden mensen aangehouden. In Parijs alleen al 234 volgens de politie, velen wegens vernieling en brandstichting. Betogers en relschoppers trokken maandag de straten op nadat de regering van president Macron en premier Borne een omstreden pensioenhervorming had doorgedrukt met behulp van een artikel uit de grondwet.