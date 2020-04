’Orban sloopt de democratie’

Viktor Orban Ⓒ REUTERS

BOEDAPEST - Sterke man Viktor Orban stuurde deze week het parlement naar huis en nam de volledige controle over Hongarije over. Zijn militairen commanderen nu over ziekenhuizen, talrijke staatsondernemingen en zelfs particuliere bedrijven. ,,Hij gebruikt de coronacrisis om zichzelf de onbeperkte macht voor onbeperkte tijd te geven“, waarschuwt arts Katalin Cseh.