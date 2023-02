PvdA-leden hekelen ’bakfiets-socialisme’ Jesse Klaver: ’Zo gaan we niet winnen’

Met een ruime meerderheid hebben de leden van PvdA en GL zaterdag ingestemd met het aanpassen van partijstatuten, waardoor het mogelijk wordt om bij volgende Tweede Kamerverkiezingen één lijst te vormen. Het is een nieuwe stap voorwaarts in de linkse samenwerking. Toch willen de partijtoppen van PvdA en GL niet spreken van een aanstaande fusie. Daarvoor is het nog te vroeg.

’Vrijende egeltjes’

In de Brabanthallen in Den Bosch werd zaterdag volop gediscussieerd over de opmars naar een mogelijke fusie. Bij de achterbannen van beide partijen leven de nodige twijfels en zorgen. Ook partijleiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GL) zijn nog altijd voorzichtig.

„Dit proces roept bij mij het beeld op van twee egeltjes die met elkaar proberen de liefde te bedrijven”, zegt PvdA’er Piet Jeuken uit Helmond in een redelijk volle PvdA-congreszaal. „Maar dat gaat zo verschrikkelijk voorzichtig, dat ik denk: zit er ook nog passie bij?”

’Elitair’

Andere PvdA’ers zijn ronduit tegen een fusie. „We missen de discussie over de positionering in onze kiezersmarkt”, aldus PvdA-lid Willy Sweers uit Dordrecht. „Laten we eerlijk zijn: het profiel van onze partner GL is het bakfiets-socialisme van Jesse Klaver aan de grachtengordel. Daar kan ik geen campagne mee voeren. Het is te elitair, we zijn zélf ook hartstikke elitair geworden. En dat betekent dat we de verkiezingen niet kunnen winnen.”

Toch zijn de meeste leden positief over verdere samensmelting. Zo werd een motie aangenomen om bij de Europese verkiezingen in 2024 één programma op te stellen en één campagne te voeren. Van één kandidatenlijst kan nog geen sprake zijn, omdat PvdA en GL in Europa deel uitmaken van verschillende politieke families.

Ledenreferendum

Bij de PvdA stemde 89 procent van de leden in met het veranderen van de statuten om bij volgende Kamerverkiezingen één lijst met GL te vormen. Bij GL kreeg een vergelijkbare motie 76 procent van de leden achter zich. Mocht er één lijst komen, dan kunnen de partijleden zich daarover vooraf uitspreken in een ledenreferendum.

PvdA-bestuurder Jopie Nooren benadrukte dat de partij eerst met leden in gesprek wil voordat verdere stappen worden gezet. Ook bij GL klonken vergelijkbare woorden. Dit najaar beslissen PvdA en GL op welke manier ze zullen samenwerken bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2025.

Sneer naar Kaag

Kuiken richtte verder voor de tweede keer in korte tijd haar pijlen op D66-vicepremier Sigrid Kaag. In een toespraak riep zij haar aanhang op het linkse verhaal onder de aandacht te brengen bij „je vrienden die ooit vielen voor nieuw leiderschap”, verwijzend naar de belofte waarmee D66 hoge ogen gooide bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Ook de VVD moest het opnieuw ontgelden. Premier Mark Rutte, die vorige week in De Telegraaf waarschuwde dat hardwerkende Nederlanders het gelag betalen als de ’linkse wolk’ van PvdA en GL het voor het zeggen krijgt, „vult de krantenpagina’s met bangmakerij”, zei Kuiken. Hij doet dat volgens haar „namens de pandjesbazen” en namens grote bedrijven. „Als rechts het heeft over ’hardwerkend Nederland’, dan gaat het niet over u”, waarschuwde de PvdA-voorvrouw.

Ook GL-leider Klaver had het in zijn speech over de VVD. Als liberale politici over klimaat praten, is dat „greenwashing”, zei hij.