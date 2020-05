’Het leek wel een aardbeving’

Ⓒ Raymon Roersma /ProNews

Groningen - De gevel van een flat in de wijk Beijum aan de oostkant van Groningen was niet bestand tegen de klap. Naaste buurman Wesley Pechler wacht buiten op nieuws. „Het is gebeurd bij mijn naaste buren, gewoon een leuk jong stel. Dit is een ongeluk geweest.”