Premium Het beste van De Telegraaf

Straling de ’onzichtbare moordenaar’ Switlana (29): herinneringen aan vader bij Tsjernobyl komen boven na Russische aanval

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Switlana: „Ik weet ook dat Poetin niet denkt zoals normale mensen. We kunnen alles verwachten. Het zou de misdaad van de eeuw zijn als het gebeurt. Het zou gevolgen hebben voor de hele wereld, net zoals destijds Tsjernobyl.”

Lviv - Nucleaire doemscenario’s zouden opeens dichterbij zijn dan ooit nu Rusland de kerncentrale in Zaporizja heeft bezet. Bij Switlana (29), getrouwd met een Nederlander, kwam het nieuws extra hard binnen. Zij is opgegroeid met de angst voor de onzichtbare moordenaar die straling heet: haar vader was een van de weinige overlevende arbeiders die de ontplofte centrale in Tsjernobyl moest opruimen.