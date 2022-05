Premium Het beste van De Telegraaf

Wie maakte klad-vonnis bekend? Na abortus-lek nu zoektocht naar de mol bij Amerikaans Hooggerechtshof

De kans is groot dat een van de medewerkers van de negen rechters het voorlopig vonnis over de abortuswet lekte. Ⓒ Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States

Wie is de mol? Een vraag die veel mensen in de Verenigde Staten zich stellen. Dinsdag werd bekend dat het recht op abortus in de VS op de helling staat. De kladversie van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof werd gelekt aan Politico. Een lek waar het hof zwaar aan tilt. Het is aan kolonel Gail A. Curley om te achterhalen wie hier achterzit.