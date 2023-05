Rechtszaak tegen politie in zaak Ivana Smit volgend jaar oktober

De 18-jarige Smit kwam in 2017 om het leven in Maleisië. Ze viel daar uit een flatgebouw in de hoofdstad Kuala Lumpur nadat ze de avond had doorgebracht met een Amerikaans echtpaar. De familie van Smit vindt dat de Maleisische autoriteiten ernstig tekort zijn geschoten in het onderzoek. Ze spreken van „nalatigheid” en een „amateuristisch onderzoek”.

De Maleisische autoriteiten probeerden eerder tevergeefs onder de juridische procedure uit te komen en claimde juridische onschendbaarheid.

Het onderzoek naar de dood van Smit is door justitie in Maleisië inmiddels aangeduid als moordzaak. Die zaak staat overigens los van het proces tegen de politie. Hoe en wanneer de behandeling van de moordzaak gaat plaatsvinden, is onduidelijk.