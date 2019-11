Irakezen en Libanezen zijn invloed Teheran spuugzat

Een betoger zwaait met een Iraakse vlag tijdens een protest op het Tahrirplein in Bagdad. Ⓒ AFP

Het Iraanse imperium schudt momenteel op zijn grondvesten. Protesten in Libanon en Irak zorgen voor paniek onder de ayatollahs in Teheran, die hun ’sjiitische as’ van Iran naar de Middellandse Zee in gevaar zien komen.