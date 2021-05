Negen ziekenhuizen niet meer op tijd met kritieke planbare zorg

Binnenland

Gevaccineerde bewoner verpleeghuis overleden na coronabesmetting

Een bewoner van een verpleeghuis in het Gelderse Wehl die onlangs ná vaccinatie besmet raakte met corona, is overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van Sensire, waar het verpleeghuis onder valt, na berichtgeving van Omroep Gelderland. Het is nog niet duidelijk of de coronabesmetting ook de oorzaa...