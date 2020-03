Adviezen tegen coronavirus in de wind geslagen

Tachtig procent van de bevolking wast de handen niet lang genoeg, waardoor het virus aan de handen blijft zitten. Zo’n zeventig procent is zich onvoldoende bewust dat het aanraken van het gezicht ook kan zorgen voor nesteling van het virus. En meer dan de helft gaat nog steeds naar openbare plekken met meer dan twintig personen bij elkaar; jongeren knuffelen en schudden handen zo’n vijf keer per dag.

Dat komt voort uit onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met De Telegraaf onder bijna 15.000 respondenten. De onderzoekers Leonard Hofstra en Hamza Yousuf noemen de cijfers ’onthutsend’ gezien de ernst van de crisis. „Nederland is een prooi voor corona door slechte hygiëne. In de afwezigheid van een vaccin of medicijn tegen corona, is het verbeteren van gedrag ons belangrijkste wapen tegen het virus.”