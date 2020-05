Corona dwingt Italië tot legaliseren illegalen

Een medewerker van het Italiaanse Rode Kruis meet de temperatuur van een reiziger op het Centraalstation van Milaan. Ⓒ foto Bloomberg

ROME - Circa een half miljoen illegale buitenlandse werknemers in Italië kunnen voor een half jaar een verblijfsvergunning krijgen. De aanvraag kan zowel door de werkgever als de werknemer worden ingediend. In het laatste geval moet de werknemer eerder een verblijfsvergunning hebben gehad die op 31 oktober vorig jaar was verlopen.