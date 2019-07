Stelende asielzoeker Ter Apel verliest leefgeld

’Ketenmarinier’ Henk Wolthof komt met dat initiatief, meldt RTV Noord. Het is Wolthofs taak de vele problemen rond het azc op te lossen.

Volwassen asielzoekers krijgen wekelijks 58,87 euro. Daarvan is 45,92 euro ’eetgeld’. Het bedrag dat overblijft, ook wel het ’zakgeld’, bedraagt 12,95 euro. Met die bedragen moeten openstaande boetes worden betaald, zo is het plan. „We houden zo veel mogelijk in, totdat het totale boetebedrag van 181 euro per diefstal is bereikt”, zegt Wolthof.

Maar dat lost de problemen nog niet op, gezien de regels rondom aanmeldingen bij azc’s. Asielzoekers krijgen namelijk pas leefgeld zodra ze bij een azc elders in het land ingeschreven staan. Ter Apel is slechts een aanmeldcentrum waar mensen enkel in natura worden ondersteund.