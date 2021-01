Schoten gelost in Capitool, mogelijk een zwaargewonde

Ook de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zegt dat er is geschoten.

Pelosi wil Nationale Garde

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft de hulp van de Nationale Garde ingeroepen om een einde te maken aan de onrust rond het Capitool. Daar zijn aanhangers van Trump het gebouw binnengedrongen.

Volgens aanwezige journalisten zijn alle senatoren in veiligheid gebracht, onder wie toekomstig vicepresident Kamala Harris en huidig vicepresident Mike Pence. Op beelden is te zien dat er demonstranten aanwezig zijn in de kamer van de Senaat.

Het Huis van Afgevaardigden zou van binnenuit zijn gebarricadeerd. Een woordvoerder van Pelosi zei tegen journalisten dat zij het gebouw uit is begeleid en in veiligheid is gebracht.