Hoog ziekteverzuim en uitstroom personeel: Nederland worstelt met ic-capaciteit

Gynaecologe Mieke: ’Ik zeg altijd ’nee’ als vriendinnen vragen of ik wil kijken naar een kwaaltje’

In de 23 jaar dat Mieke Kerkhof (59) gynaecoloog is, maakte ze het nodige mee: van bevallingen op de stoep van het ziekenhuis tot vrouwen die zich uit gêne voor het onderzoek hulden in een walm van intiemspray. Inmiddels schreef ze drie boeken over haar belevenissen.