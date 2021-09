Kibbelende ministeries schuiven selectie Afghanen door naar VN

Dat melden bronnen rond het demissionaire kabinet aan De Telegraaf. Nu de mailbox van Buitenlandse Zaken al enkele weken overspoeld wordt door mailtjes van wanhopige Afghanen, dringt zich de vraag op hoe de selectieprocedure moet verlopen. Er zijn ruim 21.000 berichten ontvangen, onduidelijk is nog hoeveel kansrijke verzoeken tussen die berichten zitten.

De opdracht van de Tweede Kamer om de evacuatieregeling voor Afghanen uit te breiden zorgt voor wrevel in het kabinet. De verhouding tussen de betrokken bewindsvrouwen Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (Defensie) en Ankie Broekers-Knol (Asiel) is achter de schermen flink bekoeld, melden betrokkenen aan De Telegraaf. In kabinetskringen valt te horen dat betrokken ministeries er onderling niet uit komen. Door de selectie te parkeren bij het UNHCR hoopt men te voorkomen dat de spanning nog verder oploopt.

Die organisatie zorgt voor noodhulp voor vluchtelingen tijdens een vluchtelingencrisis. Bovendien selecteert het UNHCR jaarlijks al honderden vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland komen.

Debat

Woensdag debatteert de Kamer over de evacuatie van Nederlanders en Afghanen uit Afghanistan. Daarbij zijn niet alleen de drie betrokken bewindspersonen aanwezig, maar ook premier Mark Rutte.

Vorige maand droeg de Kamer het kabinet met een meerderheid op om niet alleen werk te maken van de evacuatie van Afghaanse tolken, maar van alle Afghanen die voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt, mensenrechtenverdedigers, juristen en vrouwenactivisten die acuut gevaar lopen door de Taliban.

Asielstroom

Na een verhitte discussie over de invulling van een motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj – staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwde dat er bij een te generieke benadering een grote asielstroom zou kunnen volgen – moest het kabinet zich er schoorvoetend aan onderwerpen. Een Kamermeerderheid was er immers voor.

Coalitiepartner VVD steunde de motie niet, uit vrees voor een onbedwingbare asielstroom, en pleitte voor een individuele beoordeling van wie er wel en niet naar Nederland gehaald wordt. „De motie blijkt onuitvoerbaar, hij groeit iedereen boven het hoofd”, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

De Kamer is zich met de motie niet bewust geweest van wat er zich op de hals wordt gehaald, klinkt het achter de schermen. Dat de bewindspersonen onderling overhoop zouden liggen, vindt Van Wijngaarden irrelevant. „Ik ga uit van eenheid van de kroon, en dat het kabinet gewoon met één mond spreekt”, aldus de VVD’er.