Acht gewonden, gaslekken en grote ravage na ’windhoos’ in Leersum

Hoewel het op veel plekken in Nederland vrijdag meeviel met het noodweer, was het op sommige plekken flink raak. Zo viel een hijskraan omver in Tiel en werden vier elektriciteitsmasten naar beneden gehaald in Oosterwolde.

Maar zo heftig als in de regio Leersum, is de situatie vermoedelijk nergens geweest. Volgens vele ooggetuigen was er een windhoos, een ’tornado’, klinkt het in Leersum zelf. Ook Rijkswaterstaat spreekt van een windhoos. Het KNMI zegt dat onderzoek ter plaatse uitsluitsel moet geven, maar bevestigt dat zware onweersbuien plaats hebben gevonden, een zogeheten supercel.

Op beelden die twitteraars hebben gedeeld, is de kracht van de wind te zien. Tuinstoelen en attributen vliegen door de ruimte.

Door de vele telefoontjes is het noodnummer overbelast. Daarom wordt mensen daar geadviseerd alleen 112 te bellen voor levensbedreigende situaties, blijkt uit een NL Alert dat vrijdag werd verzonden.

Hulpdiensten weten niet waar eerst te beginnen. Ⓒ Menno Bausch

De oproep geldt in het gebied dat hard getroffen werd door het noodweer, een gebied tussen Veenendaal, Amerongen, Woudenberg en Driebergen-Rijsenburg.

Verschillende auto’s werden vernield. Ⓒ Luke Beens/Persbureau Heitink

Voor sommige bewoners is deze vrijdag daadwerkelijk gitzwart geworden. Zo vielen vermoedelijk tientallen bomen omver en daarbij is aanzienlijke schade ontstaan, ook aan huizen.

In Leersum zorgde een vermoedelijke windhoos voor zeer veel schade. Ⓒ Luke Beens/Persbureau Heitink

Er zijn door de enorme windvlaag die over het dorp en omgeving ging zeven gaslekken ontstaan. De veiligheidsregio had eerst geschat dat er zo’n 13 gaslekken waren, maar dit aantal bleek lager te liggen, „waarschijnlijk door een aantal dubbele meldingen.” Zes van de lekken zijn gedicht, aan de laatste wordt nog gewerkt. Omdat het donker is, zal dat voor de hulpdiensten ook de laatste klus van de avond zijn.

Ehbo’ers in actie. Ⓒ Menno Bausch

Iedereen zal vanavond weer naar huis kunnen, verwacht de woordvoerder. Het Rode Kruis stond klaar met een opvanglocatie, maar die zal voor de nacht niet nodig zijn. „Daarna moeten we kijken hoe we de boel weer veilig krijgen, want takken van bomen zitten los en ze staan wankel. Nu kunnen we slecht zien wat er moet gebeuren.”

Hulpdiensten zijn in de weer in Leersum. Ⓒ Menno Bausch

Op beelden is te zien hoe talloze ambulances klaar stonden om in te grijpen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zijn zo’n honderd hulpverleners richting Leersum gegaan voor hulp.

Bewoners nemen de schade op. Ⓒ ANP

Buurtbewoners in Leersum zeggen dat de storm met „tien à twintig seconden” van korte duur was, waarna ze een harde klap hoorden. Wie op tijd naar buiten keek, zag nog net een boom omvallen, daarna was er veel puin. Vrijdag zijn de buurtbewoners zelf al begonnen met opruimen.

Een oude eik legde het lootje. Ⓒ De Telegraaf Tiplijn

De woordvoerder van de veiligheidsregio benadrukt dat, net als vrijdagavond, ook morgen niemand naar het gebied moet komen. „Dagjesmensen moeten niet naar het bos in Leersum en Amerongen komen, want er zitten veel losse takken aan de bomen. Het is echt te gevaarlijk in het bos.”

Zodra de rust is teruggekeerd, gaan bewoners de straat op. Ⓒ De Telegraaf Tiplijn

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Leersum deel van uitmaakt, meldde „tientallen meldingen met betrekking tot de stormschade.”

De schade voor de gemeente zal ook niet meevallen, want bijvoorbeeld ook fietspaden raakten door het natuurgeweld ontwricht. Ⓒ De Telegraaf Tiplijn

Rijkswaterstaat sprak op Twitter wel van een windhoos en meldde dat de nabijgelegen N225 en N226 bezaaid liggen met bomen.