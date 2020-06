Belgische jongen (13) na 42 dagen ontvoering weer vrij

Bij een grote politieactie werden vervolgens ’meerdere verdachten’ opgepakt.

De ontvoering zou op verzoek van de opsporingsdiensten stil zijn gehouden door de Belgische media, om de onderhandelingen met de daders niet te verstoren en de jongen niet in gevaar te brengen

De jongen werd in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april vanuit zijn ouderlijk huis in Genk meegenomen door meerdere gemaskerde mannen. In het onderzoek werd eerste onderzocht of er sprake was van een drugsgerelateerd misdrijf, omdat de familie van de jongen een verleden heeft in het drugsmilieu.

Uiteindelijk bleek het om een losgeld-kidnapping te gaan. as met het drugsmilieu. Belgische media melden dat er miljoen euro’s zouden zijn geëist. Onderhandelingen daarover resulteerden zondag in de vrijlating van de jongen. Of er is betaald, is niet bekend. Wel zijn er vrijwel direct daarna verschillende verdachten aangehouden.