Moeder wint juridische strijd met McDonald’s over ’te hete’ kipnugget

In 2019 had Philana Holmes de klacht ingediend. Zij was toen met haar vierjarige dochter naar de McDonald’s-vestiging in Tamarac, Florida, gereden. In de drive thru van het restaurant bestelde ze onder meer kipnuggets, en daar liep haar dochter brandwonden op toen een van die nuggets vast kwam te zitten tussen haar been en haar zitje in de auto.

In de klacht stond dat de lekkernijen „onredelijk en gevaarlijk heet” waren. „De huid rondom haar dijen raakte erdoor verbrand”, stond er nog in, „waardoor ze verminkt is en littekens heeft opgelopen”. Dat is de schuld van McDonald’s, en dit geval van de zelfstandige eigenaar Upchurch Foods, zo meende Holmes. „Als die nuggets niet geschikt zijn om ze vast te houden, mogen die niet verkocht worden en moet het personeel daarvan op de hoogte zijn.”

Voldoende waarschuwen

De rechter in Fort Lauderdale oordeelde donderdag dat de klacht van de vrouw terecht was. Upchurch Foods moet volgens de rechtbank voldoende waarschuwen dat de hete lekkernijen fysiek leed kunnen veroorzaken, en heeft daar in dat geval aan verzaakt. Er komt nu een onderzoek waarin bepaald zal worden op welke schadevergoeding Holmes recht heeft.

In een statement had McDonald’s het over een „ongelukkig incident”. „We gaan met alle respect niet akkoord met de uitspraak. „We leven mee met de familie voor wat er gebeurd is, want de veiligheid van onze klanten is een van onze prioriteiten”, zei Brent Upchurch dan weer in een verklaring. „Daarom volgen we strikt de regels die opgelegd worden wat voedselveiligheid betreft.”

De zaak roept herinneringen op een beruchte zaak uit de jaren 90, toen een vrouw McDonald’s had aangeklaagd omdat ze koffie gemorst had op haar been en daarbij brandwonden opgelopen had. De koffie was te heet en had niet zo afgegeven mogen worden, zo stelde ook zij toen. De jury gaf haar toen gelijk.

„Maar dit is een andere zaak”, aldus Fischer Redavid, dat de aanklager nu en toen verdedigde. „Hier gaat het om Olivia. Zij is een prachtig en onschuldig kind dat zwaar verbrand is geraakt en daar geen schuld aan had. Deze uitspraak laat dat zien.”