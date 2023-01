Politiebewaking op Haags stadhuis na dreiging

Kopieer naar clipboard

Voor het stadhuis staan politiewagens en loopt politie rond. Ⓒ REGIO15

DEN HAAG - Het Haagse stadhuis wordt sinds dinsdagmiddag bewaakt door politie vanwege een dreiging. ,,De identiteit van de verdachte is bekend. We zijn naar één persoon op zoek”, zegt een woordvoerder van de politie Den Haag. De politie doet geen uitspraken over de aard van de dreiging. „Wij nemen elke dreiging serieus. Dus deze ook.” Alleen de hoofdingang is geopend.