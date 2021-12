De Jonge belooft een boost voor bijprikken 60-plussers

De Jonge belooft een offensief, waarin het ’prikvolume’ wordt opgevoerd van 200.000 naar 700.000 per week. „Het is een enorme operatie”, zegt De Jonge, die vrijdag een uitgewerkt plan voor het offensief naar de Kamer stuurt. Behalve GGD en RIVM zijn ook de ziekenhuizen, medische studenten, defensie, dierenartsen en commerciële partijen betrokken. Tot nu toe zijn er 700.000 boosterprikken gezet. Uitgangspunt is om zo kort mogelijk na het half jaar na de laatste prik te boosteren.

De Jonge gaf toe dat hij, terugkijkend, eerder had willen beginnen met boosteren, maar wees er ook op dat de Gezondheidsraad aldoor adviseerde dat het niet hoefde. Premier Rutte zei dat hij er ’ook van baalt’ dat Nederland later is dan andere landen met het zetten van de boosterprikken. „Maar dat betekent niet dat het kabinet heeft zitten snurken.”

Amateursport

Tijdens het debat blijkt een flink deel van de Kamer amateursport na 17.00 uur mogelijk te willen maken. D66, CDA, SP, Denk, GL en JA21 vragen naar de logica. Zoals SP-Kamerlid Hijink het uitdrukt: „Overdag mag je wel met je vrienden naar de McDonald’s, maar ’s avonds mag je niet sporten.”

De VVD wil zo’n uitzondering niet. Het betekent dat je op een ander vlak weer moet aanscherpen. „Hoeveel pijn deze maatregel ook doen, elke andere maatregel zou dat ook doen”, zegt Kamerlid Aukje de Vries.

Het is precies de verdediging van premier Mark Rutte. Een uitzondering voor amateursport in de avond betekent weer ’heel veel extra bewegingen en contacten’. Die contacten moeten juist omlaag. „Als de Kamer die uitzondering wil, dan wil ik ook weten welke maatregelen we dan toevoegen. Anders zakken we onder het OMT-advies.” Het is net als bij een begroting, zegt Rutte: voor alle extra wensen is dekking elders nodig.

Zie hier het probleem met de manier waarop de Kamer het kabinet kan controleren, zegt Hijink. „Elke keer dat je ergens een uitzondering voor vraagt, zegt het kabinet: ’Kan niet’.” Dat komt ook doordat in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) niet valt op te maken wat de afzonderlijke maatregelen voor effect hebben. „Wij beschikken niet over de informatie die het kabinet en het OMT wel hebben. Na anderhalf jaar mogen we dat toch wel weten?” Zodat de Kamer goede keuzes kan maken.

Kan niet, zegt Rutte: „Het gaat om het totaalpakket. Het is gewoon niet mogelijk aan te geven wat elke maatregel apart doet.”

Lockdown

Jan Paternotte (D66) wil dat de Kamer de hand in eigen boezem steekt. „Durven wij keuzes te maken? Ik wil niet dat Nederland de langste lockdown van Europa kan noteren. En ja, dan komt het gesprek over 2G om de hoek kijken.”

Dat debat, over de meer principiële vraag of Nederland straks op de drukste plekken niet-gevaccineerden kan weigeren, voert de Kamer volgende week. Ook buigt het zich dan over de invoering van de coronapas op de werkvloer. Dat toegangsbewijs in niet-essentiële winkels en sectoren is inmiddels door beide Kamers goedgekeurd en kan binnenkort een feit zijn.

Van Fleur Agema (PVV) had dat niet gehoeven. Meer aandacht voor de basismaatregelen, voor ventilatie, uit elkaars ’ademcirkel’ blijven, zou alles schelen. Het zou ook schelen als het kabinet een duidelijke strategie had voor de lange termijn. Toch kan ook zijzelf beter. Laatst zat ze op tv, bij Op1. Ze had er tegen oudere kwetsbaren willen zeggen goed op zichzelf te letten, maar kwam daar niet aan toe omdat Maarten van Rossem erdoorheen praatte. „Ik wil niet dat er straks voor u geen plaats is in het ziekenhuis.”

Caroline van der Plas (BBB) keek eveneens naar zichzelf. „Ik heb meerdere keren gepleit voor het loslaten van alle maatregelen. Dat deed ik in het vertrouwen dat het kabinet de crisis onder controle had. Met de wetenschap van achteraf had ik wellicht andere keuzes gemaakt.”

Vragen over trage start boostercampagne zijn terecht

De vragen die in de Tweede Kamer leven over de trage start van de boostercampagne in Nederland zijn terecht. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in het coronadebat in de Tweede Kamer.

Veel partijen wilden van de bewindsman weten waarom Nederland onderaan het Europese lijstje bungelt als het aankomt op boostervaccinaties. Uit andere landen waren er ook onderzoeken die wezen op het nut van een boosterprik. De Gezondheidsraad adviseerde op 2 november om te beginnen met het zetten van boosterprikken bij ouderen en bewoners van zorginstellingen. Tot die tijd was de raad terughoudend over het nut van een snelle toediening van boosters.

De Jonge vindt de vragen vanuit het parlement terecht, maar wilde zelf nog geen conclusies trekken. „Ik denk dat het goed is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen”, zei hij.

Het kabinet wil volgende maand breder kijken naar manieren om de aanpak van de coronacrisis te verbeteren. Dat zal het ministerie van VWS samen oppakken met alle betrokken partijen, zoals sociale partners, zorgpartijen en het veiligheidsberaad, aldus De Jonge.