Roep om ’vergiftigde’ Rus Navalni in Berlijn te behandelen

De Russische regering heeft gezegd dat ze bereid is een verzoek te overwegen om de zieke Navalni naar het buitenland te brengen. Activisten sturen nu aan op een behandeling in het Duitse Charité-ziekenhuis. „We proberen het mogelijk te maken”, zei filmmaker Jaka Bizilj. Hij zei tegen Bild dat al een vliegtuig met medische apparatuur is geregeld.

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft hulp aangeboden. Hij zei dat Frankrijk de situatie nauwlettend volgt en bereid is op alle mogelijke manieren te helpen. Navalni asiel aanbieden behoort volgens Macron ook tot de mogelijkheden.

’Gif in thee’

Aanhangers vermoeden dat de thee van Navalni is vergiftigd op een vliegveld. Hij verloor vervolgens het bewustzijn tijdens een binnenlandse vlucht. De politicus ligt inmiddels in coma in het ziekenhuis. Russische artsen zeggen dat nog onduidelijk is waar hij precies aan lijdt.

Navalni kreeg een dag eerder van jonge aanhangers de vraag waarom hij nog in leven is. De politicus zou toen hebben opgemerkt dat zijn dood hem een heldenstatus zou geven. Daar zou president Vladimir Poetin in zijn ogen weinig mee opschieten, vertelde een activist die bij het gesprek was.