Verdachte aanslagplan vaccinatielocatie Den Helder blijft in cel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Huisman

HAARLEM - De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag bepaald dat de 38-jarige Ralph K., verdacht van het beramen van een aanslag op een vaccinatielocatie in zijn woonplaats Den Helder, voorlopig in voorarrest blijft. Maandag verzocht K., die op 18 maart werd opgepakt, op een tussentijdse zitting in zijn strafzaak om al dan niet voorlopig vrijgelaten te worden.