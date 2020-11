Olifant Buba mag niet blijven

„We zijn hard bezig om een goede plek voor haar te vinden. Het circus is geen geschikte plek voor wilde dieren”, legt Schouten uit. „Er was tot eind dit jaar een uitzondering voor Buba om een goede plek te zoeken en daar zijn we nu bijna mee klaar. We streven naar eind van het jaar of begin volgend jaar om het voor elkaar te krijgen.”

De veelbesproken Afrikaanse dikhuid gaat naar een nieuw onderkomen in Denemarken of Frankrijk. Schouten stelt dat deskundigen hebben vastgesteld dat hier geschikte plekken zijn. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert roept de CU-bewindsvrouw op om Buba een permanente verblijfsvergunning te geven zodat de olifant bij de familie Freiwald kan blijven. Hij vreest dat het dier sterft in eenzaamheid of zich niet thuis kan voelen bij een nieuwe kudde.

„Altijd mooi als mensen veel interesse hebben in dieren”, reageert Schouten op de actie van de parlementariër. Maar ze geeft geen gehoor aan zijn oproep. Van Helvert laat zich niet uit het veld slaan: „Ik heb begrepen dat het ministerie op zoek gaat naar het beste plekje voor haar. Zolang Buba niet naar een eenzame schuur in Zuid-Frankrijk is gestuurd, blijf ook ik knokken voor de beste plek voor Buba.”