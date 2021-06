Mysterieuze boete-auto in Enschede weggesleept

Het ging om boetes van elk 68,50 euro, op grond van feitcode R409A: Naheffingsaanslag parkeerbelasting. Oftewel het parkeren zonder geldige parkeerkaart. Volgens buurtbewoners stond de auto er al sinds Kerstmis. Het is vooralsnog niet duidelijk van wie de wagen is.

De BOA’s van Enschede hebben de afgelopen maanden boete op boete onder de ruitenwissers geplaatst, maar inmiddels is – mogelijk door een publicatie vanochtend op de website van De Telegraaf – de auto weggesleept. Volgens ooggetuigen lag er een briefje in de auto met de tekst: autopech. Verder blijkt uit gegevens van de RDW (Dienst Wegverkeer) dat de verzekering en apk verlopen zijn.

De gemeente Enschede heeft de auto inmiddels laten afslepen. Ⓒ News United

Kansloos

De opeenstapeling van aanslagen is hoogst opmerkelijk. Rechtspraktijk Meerts uit Beegden is gespecialiseerd in verkeersboetes en verbaasd over de handelwijze van de gemeente en de BOA-ambtenaren. Volgens mr. Clemens Meerts heeft de eigenaar van de auto in ieder geval pech dat gekozen is voor de zogeheten naheffingsaanslag parkeerbelasting. „Er hadden ook parkeerboetes uitgeschreven kunnen worden. En wanneer één boete dan een feit is, worden de daarop volgende boetes door het Gerechtshof, de hoogste boeterechter, normaliter vernietigd”, legt Meerts uit. „In Enschede is telkens gekozen voor een naheffingsaanslag en dan laat de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter, de naheffingen altijd in stand. De eigenaar van de auto is dan kansloos.”

Met kanon op mug schieten

Juridisch is er strikt genomen niets op tegen om dit zo te doen, zegt jurist Indy Rissema van Bezwaar tegen Verkeersboetes. „De gemeente heeft de bevoegdheid tot het opleggen van de naheffingsaanslag en mag dat dus telkens opnieuw doen. Recent oordeelde de rechtbank Midden-Nederland bijvoorbeeld dat een gemeente vijf naheffingsaanslagen in een tijdsbestek van acht dagen mocht opleggen”, legt Rissema uit.

Wel moet de gemeente volgens hem altijd het evenredigheidsbeginsel in acht nemen. Dat houdt in dat de nadelige gevolgen van een genomen besluit voor een burger niet onevenredig mogen zijn in verhouding met de met het besluit te dienen doelen. „Makkelijker gezegd, het is niet geoorloofd om met een kanon op een mug te schieten.” De effectiviteit van de gekozen aanpak van de parkeercontroleurs valt te betwijfelen vindt Rissema verder. „Praktisch gezien zou het natuurlijk voor de hand liggen dat de parkeercontroleurs contact zoeken met de eigenaar van het voertuig en nagaan of er hier niet meer aan de hand is.”

Gemeente Enschede was niet bereikbaar voor commentaar.