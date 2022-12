Zweeds hof blokkeert uitlevering journalist aan Turkije

De kritische oud-hoofdredacteur van Today’s Zaman wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016. De uitlevering gaat niet door vanwege „meerdere belemmeringen.” Het hof verwijst naar de politieke aard van de beschuldigingen en de vluchtelingenstatus van Kenes in Zweden. Daarnaast wordt een deel van de beschuldigingen in Zweden niet als misdadig gezien.

Kenes laat weten „blij” te zijn met het besluit van het hof en benadrukt dat de beschuldigingen tegen hem zijn „verzonnen door Erdogans” regime. De journalist werkt tegenwoordig voor het Stockholm Center for Freedom, een organisatie opgericht door andere Turkse dissidenten in ballingschap.

Bij naam genoemd door Erdogan

Van de tientallen mensen die Erdogan naar Turkije uitgeleverd wil hebben, is Kenes de enige die door hem bij naam is genoemd. De Turkse president omschreef deze groep vorige maand als „terroristen.” Dat gebeurde tijdens een persconferentie met de Zweedse premier Ulf Kristersson. Stockholm heeft meermaals gezegd dat de rechterlijke macht in Zweden onafhankelijk is en het laatste woord heeft over uitleveringen.

Zweden heeft vanwege de oorlog in Oekraïne lidmaatschap van de NAVO aangevraagd, net als Finland. Het militaire samenwerkingsverband bestaat uit dertig landen en die moeten unaniem instemmen met de toetreding van nieuwe leden. Alleen Turkije is nog niet akkoord met de toetreding van Zweden en Finland.