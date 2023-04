Doden bij lawine in Noord-Italië

VALLELUNGA - Door een lawine in het noorden van Italië zijn zeven mensen bedolven, van wie twee het niet hebben overleefd. Reddingswerkers waren er snel in geslaagd ze te vinden, maar twee slachtoffers bleken al te zijn overleden. Een van de slachtoffers is zwaargewond met een helikopter naar een ziekenhuis in Bolzano gevlogen.