Arabisch geweld teistert Israël

Arabische Israëli’s protesteren in Ar’Ara met een doodskist tegen het geweld en de criminaliteit binnen hun gemeenschap. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / AFP

TEL AVIV - De Arabische gemeenschap in Israël wordt geteisterd door een ongekende geweldsgolf, met afgelopen jaar een recordaantal moorden. Criminele organisaties maken inmiddels de dienst uit in veel dorpen en steden, waar de politie in geen velden of wegen te bekennen is.